Pau Donés anuncia que se retirará de la música para pasar tiempo con su hija

El cantante español Pau Donés acaba de cumplir 52 años y sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retirará de la agrupación Jarabe de Palo , de los escenarios y de la composición a finales de este año.

"Yo soy músico. A mí me gustaría decir 'me piro' (me voy) y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente", señaló el cantante.



El músico descartó que su retiro tenga que ver por el cáncer que padece, sino es para retomar un estilo de vida donde pueda disfrutar de su hija.

"No es por el cáncer. El primer concierto de la gira del año pasado lo hice con la bomba de infusión puesta y no importó. El cáncer me hizo parar, pero esta decisión la tenía tomada desde hace tiempo. El precio más alto que he pagado por mi carrera es la infancia de mi hija, que me la he perdido. Y no me quiero perder su adolescencia", comentó.

En el marco de la gira Jarabe 20 años, la banda presentó el disco y el libro. "Quería hacer un libro donde estuviesen todas las poesías que hemos escrito y grabado para que la gente las conozca", dijo Pau Donés.



Recordemos que el intérprete de "Bonito" y "Depende" fue operado de cáncer de colon en 2015, pero el año pasado volvió a sufrir una recaída y eso paralizó temporalmente sus proyectos. Sin embargo, se recuperó y continuó con sus actividades.



