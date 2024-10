Patricio Suárez-Vértiz tras muerte de su madre, Rosita Alva: "Cuando Pedro partió, se le fue un pedazo de su vida"

El artista nacional, Patricio Suárez Vértiz habló sobre su sentir tras la muerte de su madre, Rosita Alva, quien partió el pasado 25 de octubre. Pese a estar triste, resalta que está contento porque ella y su hermano Pedro Suárez-Vértiz ya están juntos.

“Mi madre se fue en paz felizmente, rápido ha sido, sin sentirlo, que era lo que mis hermanos y yo nos hubiera gustado. No ha sido algo largo, pero estamos tranquilos en este momento", expresó en conversación con 'Todo se filtra'.

"El espacio de una madre no lo llena nadie, pero yo creo que ella quería estar con Pedro, él vino y se la llevó” (…) “Nunca fue lo mismo para mi mamá, estaba muy contenta porque le dimos los mejores años antes de partir, pero no es lo mismo con un hijo que parte. Hay huérfanos, viudas, pero no hay un nombre que pueda describir a una madre que pierde a un hijo”, explicó.

También reveló cómo fue que se enteró de la partida de su madre: “La chica que la cuidaba llegó, abrió la puerta y mi madre ya estaba inconsciente. Me llamó y fui corriendo, fuimos en la ambulancia pero ya estaba inconsciente. Se la llevaron a la clínica y ahí fue que pasó a mejor vida, sin sentir”, detalló.

Lo tranquiliza saber que Rosita ya está junto a su hijo: "Cuando Pedro partió, se le fue un pedazo de su vida. Vamos a recordarla con mucho amor porque fue una persona excelente, fue lo máximo”.

