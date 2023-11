Ojo, pestaña y ceja. Patricio Quiñones reapareció en el medio nacional y no dudó en pronunciarse sobre su expareja Milett Figueroa , quien confirmó relación con el presentador argentino Marcelo Tinelli . El bailarín profesional reveló que su romance con la consentida de Martha Valcárcel no fue importante en su vida y él ya, hace rato, pasó la página.

El programa ‘América Hoy’ se comunicó con el exbailarín de Daddy Yankee para preguntarle sobre las declaraciones de la mamá de Milett Figueroa, quien negó historial amoroso de su hija y señaló que era la primera vez “que ve un amor bonito, puro y real”.

Ante ello, se mostró sorprendido por la relación entre Milett y Marcelo. “Qué suerte, quién no quisiera estar con Tinelli”, dijo.

“Me están hablando de una relación que terminó hace muchos años, después de Milett yo he tenido otras dos relaciones”, mencionó.

El bailarín aclaró que tuvo otros amores, pero el más importante no fue con Milett Figueroa. “La relación más importante de mi vida la tuve aquí ( en Estados Unidos), que lamentablemente terminó porque se me presentó la oportunidad de la gira. Fue una relación que me marcó mucho y fue complicado salir de ese tema”, reveló.

