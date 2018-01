¿Patricio Quiñones es celoso con Milett? El 'Pato' responde [VIDEO]

Milett Figueroa y Patricio Quiñones decidieron pasar año nuevo alejados de la ciudad en una playa del sur y las postales que dejó su aventura causaron diferentes reacciones que resaltan el cuerpo de la modelo. Sin embargo, el bailarín no tiene problemas con estos comentarios y asegura que es el único que la tiene entre sus brazos.

“Si bien ella tiene muchos seguidores y mucha gente que la siga (en sus redes), aparte que es una mujer que entrena y siempre se mantiene en forma, yo la tengo de cerca, así que no tengo problemas”, señaló el popular ‘Pato’ en América Espectáculos.

“Nos desconectamos, fuimos a un lugar donde literalmente la playa era para mi familia, mis primos y amigos. Disfrutamos al máximo descansando y entrenando entre nosotros”, agregó.

Asimismo, Patricio le respondió a la ex vengadora, Tilsa Lozano, quien se refirió a la supuesta infidelidad de Milett Figueroa y la tildó de "poco honesta".

“Creo que demuestra la clase de persona que es y como habla de otro. Uno trabaja para salir adelante, pero si trabajas en base a lo que otros hacen no tiene ningún crédito. Me da pena que es una mujer y cuando un hombre habla así de una mujer sería un escándalo, pero ella, una mujer mayor que yo habla de esa manera y no pasa nada”, precisó.