Parodi tras separación de Sheyla Rojas con Pedro Moral: "No creo que necesite a alguien para ser feliz"

El 'guerrero' Patricio Parodi se solidarizó con Sheyla Rojas tras su ruptura sentimental con el empresario Pedro Moral.

"No opino nada. La gente que la conoce sabe que es una chica fuerte, que se desvive por su hijo, todo lo que hace es para él. No me meto más en el tema, pero ella creo que va a saber cómo salir de esta", sostuvo el 'guerrero' en América espectáculos.

Con respecto a una posible reconciliación, Patricio Parodi mencionó que cada uno ya tomó caminos diferentes hace mucho tiempo.

"No, nosotros nos separamos hace mucho tiempo. Cada uno decidió tomar las riendas de su vida. Cada uno está feliz por su lado. No creo que necesite a alguien para estar feliz, con el amor de su hijo le basta", dijo el 'Chico reality'.

También aseguró que se encuentra feliz con la actriz Flavia Laos. "Con Flavia estoy feliz, nos va súper bien. Comentarios mal intencionados se van a escuchar siempre, pero no hacemos caso", concluyó.

El popular 'guerrero' se refirió a la separación de Sheyla Rojas con el empresario Pedro Moral.(América TV)

