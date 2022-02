Patricio Parodi decidió romper su silencio después de que las cámaras de “Esto es Habacilar” lo captaran en una situación bastante comprometedora con Luciana Fuster.

El modelo aseguró que él y Luciana se están la oportunidad de conocerse y que no buscan ocultarse.

“Nosotros estamos saliendo, nos estamos conociendo. Si quisiéramos ocultarnos o que no nos graben no iríamos a eventos o lugares públicos o mantendríamos distancia. Nos vamos al cine, a comer, a entrenar”, dijo ante las cámara de “América Espectáculos”.

El chico reality señaló que por la presión mediática no saldrá a contar algo que desea mantener al margen de los reflectores.

“De que me van a seguir grabando sí, no tengo por qué ocultarme, tampoco es que por presión voy a tener que contar algo que no quiero. Prefiero mantenerlo al margen, ya he pasado tantos temas mediáticos que ya sé cómo manejarlo. Hay cosas que prefiero guardar para que sea sano y más bonito”, explicó.

Patricio Parodi sobre Luciana Fuster https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi se burla de las predicciones de Reinaldo Dos Santos