Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Patricio Parodi se pronunció respecto al beso que le robó Luciana Fuster frente a cámaras de “Esto es Guerra”.

“No pensé que me lo iba a dar, me acerqué y le dije: ‘puedes dejar de ganar’. Ella empezó a bailar y se apagó la luz y me robó un beso. Me fui riéndome, pero la cámara estaba apagada, fue como un detrás de cámaras”, comentó el integrante de EEG.

El modelo comentó que sí le agradó el detalle de Fuster, pero descartó haberse puesto nervioso. “No, qué me voy a poner nervioso. Normal, no es nada del otro mundo”, explicó.

Al ser consultado sobre si le gustaría que el beso se repita, Parodi dijo que prefería que fuera de cámaras. “No, en cámara no, nos cuidamos mucho”.

Luciana Fuster y su reacción cuando le preguntan si “está templada” de Patricio Parodi

En su reciente visita a “En boca de todos”, Luciana Fuster fue cuestionada sobre sus sentimientos por Patricio Parodi. La integrante de “Esto es guerra” no tuvo problemas en reconocer públicamente que “está templada” del modelo.

“Ella está reluciente, está disfrutando lo que fue el verano y va a disfrutar el otoño calientita porque está enamorada. Está templada, ¿verdad?”, preguntó Tula Rodríguez a la invitada, quien tímidamente respondió: “Sí”.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas puso en aprietos a Patricio Parodi