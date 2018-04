Patricio Parodi revela el tipo de mujer que le gusta [VIDEO]

El integrante de ' Esto es guerra', Patricio Parodi reveló qué tipo de mujer le gusta en una entrevista para el programa sabatino ' Estás en todas'.

El 'guerrero' aprovechó la oportunidad para desmentir que solo le gustan las mujeres rubias como Sheyla Rojas o Flavia Laos.

"En mi vida también me han llamado la atención mujeres con el cabello morocho. Es coincidencia de la vida que mis dos últimas enamoradas hayan sido rubias y las personas mediáticas con las que he salido han sido rubias", aclaró Patricio.

"No es que tengo un prototipo de chica ideal pero que sea simpática. Lo primero que veo (en una mujer) es la cara", añadió el 'guerrero'.

Patricio agradeció la oportunidad de los productores de 'En boca de todos' por darle la oportunidad de conducir la secuencia 'Patos al agua'.

"Yo dije que me gustaría abrirme campo en otras cosas. No creí que iba a hacer eso (conducir)... hasta ahora me pongo nervioso (al conducir la secuencia). De hecho me falta mejorar muchísimo, no sé que también lo haga pero me siento cómodo", contó.