Durante el reality 'Esto es guerra', Patricio Parodi se molestó con Rosángela Espinoza por mencionar a su pareja Flavia Laos cuando se enfrentaba a la panameña Génesis Arjona.



"¿Ella es la barbie panameña? Mi más sentido pésame porque tu Ken (Patricio Parodi) te dejó por una rubia natural" , le dijo la 'Chica selfie' a Génesis Arjona.

Ante ellos, el 'guerrero' estalló en cólera y encaró a la modelo por sus palabras.

"Rosángela, a Génesis la estimo mucho es mi amiga, mi relación con Flavia no tiene nada que ver. Si tú no puedes competir o no puedes pelear con Génesis boca a boca, no metas a terceros ni cuartos porque no tenemos nada que ver y a ti no te gustaría que yo toque tu tema sentimental", dijo indignado Parodi.

Rosángela Espinoza no se quedó callada: "Que no te afecte Patricio, no he hablado nada de malo, solo digo la verdad. Ella vino aquí a Perú por ti, ¿o estoy confundida?", contestó.

Sin embargo, el enfrentamiento verbal continuó y el 'Pato' Parodi contestó: "No sueltes la piedra y te quedes callada, o sea que porque tu seas una chica mediática yo puedo mentir o decir cosas que no tienen pies ni cabeza, no. Cuídate con lo que hablas porque a ti no te gusta cuando se refieren a cosas tuyas".

Finalmente Rosángela Espinoza hizo un mea culpa. "La verdad que sí, cometí el error y lo digo. Sí, no debí exponer a otra persona, pero de verdad que es la última vez que hablo de Patricio Parodi, no esperó que el reaccionara de esa manera", puntualizó.



