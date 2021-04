Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, utilizó su cuenta personal de Twitter para mostrar su solidaridad con Sheyla Rojas, tras la infidelidad de su hijo con una joven de nombre Fiorella Guerra, tal como se puso en evidencia mediante un video difundido por el programa Amor, amor, amor.

"(Sheyla Rojas), te admiro mucho porque me has demostrado ser una gran persona, gran mujer y una gran madre. Has demostrado ser una mujer fuerte ante muchas adversidades de la vida, lo cual siempre has salido victoriosa y estoy segura que ahora lo volverás a hacer", se puede leer en la publicación que compartió Verónica Costa, madre de Patricio Parodi, en Twitter.

Por otro lado, Magaly Medina tendrá este sábado en su programa a Fiorella Guerra, la joven que tuvo un 'affaire' con el integrante de Esto es guerra Patricio Parodi en el momento que él mantenía una relación con Sheyla Rojas.

En un adelanto del programa, la joven de 19 años contará sobre el vínculo que la une con el 'guerrero' y *aclarará si sabía o no que él estaba siendo infiel a su pareja.

Por su parte, Patricio Parodi se adelantó a las declaraciones de Fiorella Guerra y la tarde del viernes apareció en el programa Al aire para disculparse públicamente con Sheyla Rojas y su familia por su infidelidad. Además, el modelo aceptó que se comportó de "forma inmadura".

