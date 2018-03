Sin palabras. El modelo Patricio Parodi prefirió no pronunciarse, por el momento, sobre las declaraciones de Flavia Laos quien confirmó que sí tuvo una relación a "escondidas” con el popular ‘Pato’.

“No he tenido tiempo de ver el programa (' En boca de todos') porque estaba entrenando. Ahora que llegue a mi casa veré lo que ha hablado porque he estado leyendo cosas de los portales, unas que son verdad y otras que son mentira. Quiero ver todo el programa y mañana (hoy) hablaré. Lo que dicen los portales, o los fans, a veces lo exageran. Lo que he leído es que hay muchas cosas que son verdad y otras que son mentira”, precisó el integrante de ‘Esto es guerra’ .

Sin embargo, Patricio aseguró que luego de ver el programa dará sus descargos y todo hace indicar que lo hará en el mismo programa donde Flavia hizo la revelación.

“¿Si contaré todo? Hay cosas que yo me reservo porque es mi vida privada, pero sí voy a aclarar las cosas que se han mentido sobre mí. Prefiero no adelantarme para no patinar”, manifestó.

Los modelos fueron vinculados en muchas oportunidades por su cercanía y constantes salidas que terminaron cuando Patricio viajó a Panamá y se le vinculó con la joven modelo Génesis Arjona.