Patricio Parodi sobre Ivana Yturbe: "Jamás podría meterme con la ex de mi hermano" [VIDEO]

Luego de que lo vincularan con la modelo Ivana Yturbe, ex pareja de su hermano Ike, el integrante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi dejó en claro que jamás se metería con ella.

“Ni siquiera me da risa, me da pena (lo que dicen). La conozco, es mi amiga, es la ex de mi hermano, es la enamorada de mi amigo. Ese (rumor) no tiene ni pies ni cabeza”, señaló Patricio Parodi a América TV.

“(Esas especulaciones) generan comentarios negativos de fans que me ven mal. Yo tengo valores, vengo de un hogar donde jamás podría meterme con la ex de mi hermano y con la actual enamorada de mi amigo”, añadió fastidiado el ‘guerrero’.

Los rumores de un posible interés del popular ‘Pato’ hacia Yvana habrían crecido por los ‘likes’ que el ‘guerrero’ le dio a las fotos de la modelo en redes sociales.

“Un ‘like’ le doy a cualquier cosa o cualquier imagen que me guste. No es la única persona a la que le doy ‘like’. Que no se sientan importantes porque le doy ‘like’ a algo”, sentenció Parodi.