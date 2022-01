En una entrevista con “América Espectáculos”, Patricio Parodi sorprendió al hablar por primera vez sobre los sentimientos que tiene hacía Luciana Fuster, con quien viene siendo vinculado sentimentalmente desde hace varias semanas.

El chico reality aclaró que él ni Luciana han buscado ocultarse y que lo muestran en sus redes es lo que desean que vea su público.

“Tranquilo, obviamente, nosotros no es que dejamos de salir. Por mi parte, cuando quiero hacer algo, lo hago no tengo que ocultarme, si me coge un reportero, normal hacen su chamba, siempre con respeto”, explicó.

“Hay muchas cosas que yo decido mantener al margen, en privado porque sé cómo es la televisión, tengo nueve años en la TV, entonces muchas cosas he aprendido y hay cosas que deseo guardar para mí, para vivirlo más tranquilo, sin terceros que se metan a opinar como si supieran. El que sea figura pública no le da derecho a que se metan a opinar”, acotó.

Al ser consultado sobre por qué no formaliza su relación con Luciana Fuster, el modelo aseguró que no “tiene por qué salir a decir algo que el otro quiere que diga”.

“Yo no tengo por qué salir de decir algo que el otro quiere que yo diga, el que está llevando esta relación es Luciana y yo, y si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo, mucho más allá de lo que nosotros queramos, se tiene que respetar. La gente a veces opina como si supiera cómo se han dado las cosas”, comentó.

El popular ‘Pato’ dijo sentirse agradecido con la relación que mantuvo con Sheyla Rojas porque gracias a ello “aprendió a cómo manejar su vida privada y pública”.

“Aprendí con mi primera pareja pública, aprendí muy rápido, antes la televisión era un poco más intensa de lo que es ahora, en el tema de los ‘chacales’, un poco más y se metían a tu casa. Aprendí un poco rápido a la mala, pero agradezco eso porque aprendí a manejarme y a mi estilo. Cada persona tiene un estilo de cómo llevar su vida pública y privada”, finalizó.

