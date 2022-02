Tras los diversos comentarios y críticas por no oficializar su relación con Luciana Fuster, Patricio Parodi salió al frente para defender a su hoy ‘saliente’. El chico reality defendió a la modelo de aquellos que la señalan como una amiga sin códigos y los diversos comentarios en su contra.

Patricio Parodi mostró su incomodidad ante las críticas y seguidores de Luciana que le han comentarios agresivos. “Yo siento que a ella es como que se ensañan en atacarla a ella y la atacan de gratis, ella no hace nada de malo. Si la gente supiera la verdad de las cosas, no se agarrarían con ella porque ella no está haciendo nada malo”, indicó en una entrevista con ‘Estás en todas’.

El modelo también se refirió a los comentarios que hacen contra la modelo de no haber tenido códigos, luego de que finalizar su romance con la actriz Flavia Laos.

“No voy a entrar en detalles de cosas que sé. (…) No sé porqué dijo eso. Cuando lo vi dije ‘¿por qué lo habrá dicho?’. Hay mucha gente que se suma a querer chancarla (a Luciana) cuando no saben absolutamente nada, simplemente por salir en algún portal o dicen: ‘yo me voy a sumar a chancar a Luciana, soy mona pues’. ¿Qué daño te ha hecho Luciana a ti?”, puntualizó.

