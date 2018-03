Luego que la actriz Flavia Laos confirmara en televisión nacional que tuvo un romance a escondidas con Patricio Parodi , este integrante de ' Esto es guerra' habría tratado de defenderse en Instagram, sin embargo generó una gran polémica entre sus seguidores.

El 'guerrero' usó su su red social para dejar en claro que "pese a los obstáculos, él seguirá creciendo".

"Cuando los perros ladran es señal de que estas avanzando 😊 gracias Dios por todos los obstáculos que me pones en el camino para seguir creciendo🙏 👕 : @tayssir_jeans #looktayssirmen", escribió Patricio Parodi.

Para sus seguidores, este mensaje fue un mensaje claro ante las declaraciones de Flavia Laos, quien sin temor confirmó su relación con el 'guerrero'.

Estos fueron algunos de los comentarios de sus seguidores:

"'Cncofans18_1@arian5933: Ósea la chica dice algo sin pruebas y le creen , Se agarro a sus 3 amigos y a él no le molesto porque no tienen nada eso quería show para su concierto'; 'Xtina.malipoza: Se más humilde! Se claro! Todo tiene nombre y apellido, ya estás grande!'; 'pilar.enriquez.7: Que cara dura que eres y encima te quieres dar de victima ????? Y dirás que te atacan jajaja no te pases calladito te ves mas bonito'; 'zttony05: Yo te apoyo en todo y siempre lo haré, pero no es la mejor manera hacer todo esto, para mi era mejor ignorar y dejar que hablen'"...