'Pato' Parodi alardea que "está soltero, pero no solo" y Lucho Cáceres lo 'aterriza' [VIDEO]

Patricio Parodi fue una de las grandes sorpresas de 'El artista del año', producción conducida por Gisela Valcárcel. El participante de 'Esto es Guerra' se presentó ante la audiencia de la 'Señito' y aclaró que está "soltero, pero no solo"

No obstante, este detalle, según Lucho Cáceres, uno de los jueces del programa, no tiene mayor relevancia en la competencia.

El actor le restó importancia a la actual situación sentimental del popular 'Pato' y aseguró que si quiere puede estar "con un caballo".

"Para serte totalmente honesto y genuino, a mí me importa poco con quién están las personas o qué hacen con sus vidas. Te soy totalmente honesto [...] El señor (Parodi) puede estar con 10, 20 o con un caballo y a mí no me importa", precisó Cáceres en vivo.

Ante esta inesperada acotación, los presentes atinaron a reírse; sin embargo, Parodi se notó incómodo por las duras palabras del juez de 'El artista del año'.