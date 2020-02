Patricia Portocarrero confiesa que fue infiel: “Me la hicieron y yo en venganza también lo he sido”.

La querida actriz y comediante, Patricia Portocarrero, se encuentra entusiasmada por el estreno de su nueva película ‘Locos de amor 3’. Sin embargo, otros de los motivos que la tienen feliz, es su situación sentimental con Fabrizio Lava Cavassa a quien presentó como su pareja el pasado año.

“La infidelidad es horrible hacerla y que te la hagan, pero más horrible es verte en pantalla a nivel nacional. Si ya es difícil superarlo entre tus cuatro paredes, qué jodido debe ser que todo el Perú te señale si te fueron infiel o lo fuiste”, dijo la actriz en conversación con Trome.

La también improvisadora, confesó que ella le fue infiel a la persona que le fue desleal durante una relación pasado. También comenta que es una decisión errónea, pues considera que “es una falta de respeto” con uno mismo.

“Me la hicieron y yo en venganza también lo he sido. El daño que uno hace es terrible. Es una falta de respeto contigo mismo, es una pérdida de tus valores, mirarte y verte así, no te gustas”, reveló la comediante en el referido medio.

La actriz de 46 años, confiesa sentirse como “una quinceañera” mostrándose más enamorada que nunca y anhela estar junto a él, hasta que se les “caigan los dientes”.