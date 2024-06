Casi un año después de alejarse de la televisión peruana, la periodista Patricia del Río reapareció en las redes sociales con un emotivo mensaje para dar a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama.

A través de una extensa publicación, la también docente y lingüista contó que la verdadera razón de su alejamiento de las pantallas fue su lucha contra esta enfermedad oncológica.

“Mi vida cambió drásticamente hace un buen tiempo. Dejé el periodismo político, me dediqué de lleno a la literatura, me enamoré perdidamente, me reconecté con las noches de chimenea, libro en mano, té con canela y sana ignorancia relativa de lo que ocurre en mi golpeado país. No, no fue egoísmo, o tal vez sí un poco, lo que me regresó a mí misma. Fue un pesado cáncer de mama que me detectaron en febrero de este año que me ha tenido entre operaciones, radioterapias, consultas médicas, agotamiento, y a veces mucho dolor”, contó la periodista.

Según explicó, esta no es la primera vez que ve de cerca la muerte. Sin embargo, reconoció que esta noticia ha hecho que valore más la vida. En ese sentido, instó a todos sus seguidores a realizarse sus chequeos médicos para detectar a tiempo este tipo de enfermedades.

“Soy una mujer que ya sabe que algún día se va a morir, pero que no será pronto, o no será por culpa de esta enfermedad. ¿Por qué se los cuento? Porque estoy viva, porque una detección a tiempo hace la diferencia, porque quiero que nunca se olviden que no hay nada en este mundo más importante que la salud, el amor de los tuyos y la convicción de que pase lo que pase, esto también pasará”, explicó.

Tras ello, contó que, luego de varias operaciones y dolorosos tratamientos, este sábado recibirá su última radioterapia. Finalmente se mostró agradecida con las personas que están pendiente de su salud estos complicados momentos.

“Me he atrevido a contar este asunto para que atesoren sus momentos, todos sus momentos de su vida. Yo me preparo para mi última radioterapia que será el sábado. Ustedes prepárense para que nada ni nadie les agüe la fiesta de la vida. Gracias a quienes estuvieron cerquita, por haberme ayudado a sonreír en días en que no podía abrir los ojos del agotamiento”, finalizó exlocutora de radio.

Como se recuerda, en marzo del 2023, Patricia del Río Labarthe sorprendió al anunciar su salida de Radio Programas del Perú (RPP) luego de 15 años.









