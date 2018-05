Patricia Barreto: "Yo soy una actriz de teatro, pero el cine es un arte masivo"

¿Cómo van con la obra 'El diario de Ana Frank', que presentan en el teatro Mario Vargas Llosa?



- ¡Muy bien! Estoy emocionada (por las buenas críticas) y porque tenemos un elenco genial. Esta es una obra súper potente y me llama la atención cómo esta puesta en escena, que se escribió hace muchos años, se mantiene vigente y, sobre todo, la gente lo valora, porque reflexiona y se cuestiona a partir de la ética y moral de la vida... Realmente estoy feliz, amo mi trabajo y vivo del teatro.

¿La película 'No me digas solterona' superó tus expectativas? ¿Habrá una segunda parte?



- Se quiere llegar al millón y ya estamos cerca. Estoy sorprendida por todo lo que se está dando. Espero que el público se lleve esta historia en sus corazones. Hay gente que me escribe para decirme que han ido tres veces a ver el filme... Ojalá que tomen en cuenta una segunda parte, porque lo están pidiendo, pero aún no hay nada seguro. A la actriz Angélica Aragón le encantó la comedia y quiere que se continúe.

¿Tienes más propuestas para seguir con un rol protagónico en la pantalla grande?



- Yo soy una actriz de teatro, pero me di cuenta de que el cine es un arte masivo. Me ha maravillado que tanta gente te pueda ver a nivel nacional y que una historia bien hecha pueda impactar. Seguiré haciendo más cine, así que espero más ofertas para no solo actuar en temas femeninos, sino también políticos y latinoamericanos. Quiero traspasar fronteras... Tengo propuestas para televisión, pero no puedo decir.