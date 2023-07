La recuerdan por personajes como ‘La Gata’ y ‘La Sorda’ en La Familia Defectos. También por su participación en series como ‘Junta de vecinos’, ‘El barrio del movimiento’ y ‘Chapa tu combi’. Pero En Miami, también la conocen por sus años en ‘Sábado Gigante’ y ‘Escándalo TV’, por Univisión. Y por su paso por Telemundo en ‘Cotorreando’, donde revivió a ‘La Gata’. Y claro, por su aparición en telenovelas como ‘Perro amor’, ‘Decisiones’ y ‘El cuerpo del deseo’. Recientemente, acaba de grabar unas escenas en la próxima película de Susy Díaz. Ahora vuelve a interpretar a una mujer sexy en la obra teatral ‘El bombón rojo’.

¿Cómo se metió en la obra?

Yo vivo a unas cuadras del teatro, en Barranco. Llegué un día a ver una obra y de la nada me propusieron hacer una puesta en escena. No sabía en lo que me metía. Cuando reaccioné ya era tarde.

Uno ve el afiche y piensa en obras tipo ‘Cabaret’ o ‘La jaula de las locas’.

Sí, todos me han comentado eso. Y bueno, yo no soy bailarina ni cantante profesional. Pero en la obra canto y bailo. los tonos son muy altos. Interpreto a la Madame, una mujer que se enamora de otra chica estando en la cárcel. Tiene comedia y drama.

Es un poco como la obra ‘Chicago’, entonces.

Claro, es un musical. Cada chica tiene una escena de canto. Tenemos dos horas de baile, una hora de practicar canto y dos horas de actuación. Es un reto grande para todo el equipo. Yo tengo 53 años, aunque en varios sitios me cambian la edad, por ejemplo en wikipedia.

¿Se la subieron o bajaron?

Me la subieron, me pusieron 70 años. Si me la hubieran bajado no me quejaría. Yo siempre estoy a cara lavada. Normalmente no uso ropa apretada.

Sin embargo siempre tenía el papel de mujer sexy o sensual, sobre todo cuando hacía humor.

Soy muy flaca y curvilínea, quizá por eso tengo papeles así. Ahora estoy aprendiendo a maquillarme. En Estados Unidos me daban papeles de mala o de señora mayor. Me ponían arrugas, peluca, ropa distinta. Creo que de sensual no tengo nada.

Pero en entrevistas anteriores admite que se considera sexy, se cuidas y hace deporte.

Ah, eso sí. Me cuido y hago ejercicios. Trato siempre de mantenerme estilizada. En Estados Unidos estudié nutrición y fitness. Me gusta sentirme bien conmigo mismo y mirarme en el espejo. Creo que tanto al hombre como a la mujer les gusta sentirse bien. Es parte de la coquetería masculina y femenina, porque creo que ya no hay diferencias en ese sentido. No me considero sensual, pero sí me considero sexy.

Su padre era jockey y falleció en la pandemia.

Mi padre fue una persona muy famosa en su época. Él se llamaba Pablo Alquinta. nasdie le ganaba en cien metros planos. También era jinete. Una vez se cayó del caballo y se partió la pierna y las costillas. Falleció de COVID-19 hace dos años. Mi madre es española, vino de bebita. Toda su familia es de allá pero ella es recontra peruana, no habla como española.

¿Pariente de Maribel Verdú, la actriz española?

Todo el mundo dice que me parezco a ella. Más cuando estaba más flaquita y tenía el pelo negro y corto. Me han escrito sobre ella varias veces.

¿Cómo fue la vida en Estados Unidos? Telemundo, Univisión…

Bueno, he hecho varias novelas y he conducido programas allá. Llegué allá hace 20 años. Estuve mucho tiempo en ‘Sábado Gigante’ con Don Francisco, en ‘Escándalo TV’, en ‘Al filo de la ley’, ‘Las dos caras de Ana’, ‘Desde Miami, ‘Perro Amor’, ‘Corazón valiente’. Entonces la gente de Miami me conoce por los programas de allá. Pero también están los peruanos que te reconocen en el restaurante por ‘La Gata’ o por ‘Risas y Salsa’.

Dice que disfruta de su soledad.

A los 18 años fui mamá y estuve casada 24 años. Luego estuve 8 años de novia. Ahora amo mi soledad. Me gusta que me enamoren y me apapachen, pero también me gusta tener mi espacio. No tengo novios, pero no voy a negar que tengo pretendientes. Sucede que vivo acá en Lima y en Miami. Y allá está mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mi hija y mi nieta, porque acabo de ser abuela. Acá actúo y hago lo que me gusta. ¿Cómo podría tener una relación a larga distancia y estable, si luego me voy tres meses a Miami? Por eso no estoy teniendo parejas. Viajo mucho con mi familia y amigos. Soy un poco egoísta en eso.

Pero no es egoísta con sus pretendientes.

Soy una persona. Me gusta que me traten muy bien. Me gusta que me abran la puerta del carro. El hombre que me pretenda no tiene 20 ni 30 ni 40. Tiene que tener 50 años para arriba. Mis parejas siempre han sido mayores que yo. Una vez estuve con alguien 3 ó 4 años menos que yo. Pero los menores no van conmigo. Jamás, aunque una vez intenté. No me interesa el colágeno. Pero ahora no tengo pareja ni estoy buscando eso. Además mi hermana y mi mamá me regalaron varias cosas. Son unas cosas para las personas que estamos solas. He probado una, no lo voy a negar. Y me gustó. Ahora tengo lo que toda mujer tiene. Así que mis necesidades las tengo así.

Para terminar, ¿cómo ve ahora el humor que hacía en ‘Risas y Salsa’?

Tú lo has dicho antes que yo. La gente nos criticaba, decía que éramos vulgares. Pero si tú te pones a pensar, nunca dijimos una grosería. Salíamos en shorts y en bikini, pero nada más. Ahora sales a la calle y ves mucho más que eso. Somos un bebé de pecho. Me estigmatizaron un poco. Y eso no solo me pasó a mí. Yo no era vedette, porque además ni cantaba ni bailaba.

¿A cuántos colegas del programa aún frecuenta?

Amparo Brambilla y Gisela Valcárcel no son de mi época. Yo soy de la última generación. Yo alterné con Roxana Ávalos y Silvia Bardales. También soy de la época de Tula Rodríguez, aunque ella es menor. Lo de Roxana Ávalos fue muy duro. Ella falleció de cáncer al pulmón el 31 de octubre del 2000. Este año se cumplen 23 años de su partida. En esta última etapa he coincidido bastante con Fernando Armas, Lucy Bacigalupo, Hernán Vidaurre, Guillermo Rossini, Manolo Rojas. Tenemos un chat de ‘Risas y Salsa’ donde nos escribimos en el Día de la Madre, el Día del Padre, cumpleaños y más.

¿Eres consciente de que ahora estás actuando de vedette?

Sí, claro. Ahora todas las chicas del elenco cantamos, bailamos y actuamos.

¿De qué trata su papel en la película de Susy Díaz?

Mi nombre es Martha, y soy una congresista dura que estudió y que le hace la vida a cuadritos a Susy Díaz. Creo que eso pasó en la vida real.