¡Ya pasó la página! La actriz Flavia Laos ha dejado atrás el impasse que tuvo con Sheyla Rojas por la frase de 'gallina vieja' y señala que se encuentra tranquila al respecto.

Laos se pronunció sobre la indirecta de Sheyla Rojas en 'El Gran Show' cuando se declaró a ella mismo como 'carne fresca'. "Yo no le doy importancia al comentario. No sé por qué le da importancia al tema, yo ya lo olvidé y lo dejé en el pasado", declaró la actriz.

Además, Laos agregó que está tranquila y no piensa en la ex guerrera. "No he vuelto a decir esa palabra. No quiero seguir dándole vuelta al tema y revivir temas pasados”, añadió Flavia.

Sobre el respaldo de Rojas a Rosángela Espinoza tras el cruce de palabras que tuvo con Laos, la actriz indicó que supone que la conocerá y ya es opinión de ella.

Finalmente Laos sostuvo que sabe que Rojas tiene algo contra ella, por lo que le cuentan y escucha, por eso es obvio que no la va apoyar.