El programa La Voz Senior presentó hoy, en su edición del viernes 9 de septiembre, las audiciones a ciegas de los participantes. Sin embargo, uno de las participaciones llamó poderosamente la atención y se trata del señor Miguel Ángel ‘El Solitario’.

El señor de 68 años se presentó interpretando un tema de Los Ángeles Negros pero ninguno de los cuatro entrenadores, es decir, Eva Ayllón, Daniela Darcourt, René y Raúl Romero voltearon su silla para elegir la voz del ‘Solitario’.

Ni bien Miguel Ángel terminó de interpretar su tema, fue la cantante Eva Ayllón quien le habló al concursante y le dio ánimos para que pueda volver en una segunda oportunidad.

“Has escogido una hermosa canción de Los Ángeles Negros. Lamentablemente, no hemos volteado esta vez pero la próxima que tú vuelvas, estas cuatro sillas voltearán”, dijo la criolla al participante sin imaginar la respuesta que el señor le daría.

Miguel Ángel ‘El Solitario’ no lo pensó dos veces y les dijo a Eva Ayllón y a todos los entrenadores que él no volvería más al programa y que esta presentación se trataba de su despedida.

“No (volveré), esta era mi despedida nomás. Ya no voy a regresar, mejor porque ya no estoy en intención de que me llamen o no me llamen”, señaló el concursante.

“Yo estoy en la calle, yo vivo feliz. Mi sobrino me dijo: “tío, vamos, tú lo haces bien”. El jurado, tú sabes, que a veces busca muchas cositas”, agregó el señor.

Antes de despedirse y para sorpresa nuevamente del jurado, el señor Miguel Ángel les agradeció les agradeció y les dijo: “de todas maneras muchas gracias, nos encontramos en el cielo”.

Los 4 coach se quedaron atónitos y bastante sorprendidos por la manera en que el señor les respondió y tuvieron risas nerviosas.

Al respecto, René dijo: “no debería molestarse, son personas mayores que llevan muchos años siguiendo ese sueño y el que nosotros no volteamos les causa frustración”. Mientras Daniela Darcourt refirió: “a veces no todos los seniors reaccionan bien, es una penita que se vaya así del escenario”.