La participante de ‘La Voz Argentina’ Jéssica Amicucci criticó duramente la producción del programa de canto tras ser eliminada y tuvo comentarios polémicos contra su entrenador en el equipo de Mau y Ricky, los hijos del cantante Ricardo Montaner.

“En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, dijo la abogada en un video difundido en sus redes oficiales.

El principal reclamo de la exconcursante se dio a raíz del enfrentamiento con Esperanza Careri, otra participante, y aseguró que editaron sus comentarios de forma malintencionada. “Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, explicó Jéssica.

También se refirió a la actitud que tomó Ricky Montaner en la discusión que ella mantuvo con Esperanza. “¿Y dónde están las jurados?”, se preguntó la abogada.

“Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado”, reclamó.