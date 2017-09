Pareja de Shirley Arica se defiende de acusación por agresión: “Yo nunca la he tocado” [VIDEO]

Un amigo de Shirley Arica aseguró que la modelo fue agredida por Ángelo Ricci, su actual pareja. Erick Carhuamapa presentó un audio en un reportaje del programa ‘Amor, amor, amor’ en el que se escucha a la participante de ‘Combate’ llorar desconsoladamente.

Según Carhuamapa, Shirley Arica y salieron de una fiesta la madrugada del último sábado y se dirigieron al departamento de la ‘Chica realidad’, hasta donde llego Ricci y golpeó a la modelo tras reclamarle que hubiera salido.



El joven relató que Ricci empujó “sin asco” a Shirley Arica y la tumbó contra el suelo y que por intentar defender a su amiga, él también fue agredido.

Carhuamapa señala que Shirley Arica no denunció a Angelo Ricci porque le dio ataque de pánico y que él sí lo quiso hacer; sin embargo, cuando fue a la comisaría, los policías se negaron al no ver grandes heridas en su cuerpo.

Por su parte, Ángelo Ricci acudió al set de ‘Amor, amor, amor’ y se defendió de la acusación. Negó rotundamente haber golpeado a Shirley Arica y aseguró que el amigo de la modelo le faltó el respeto.

“Yo nunca la he tocado (a Shirley Arica). Es verdad que el sábado tuvimos una discusión en su casa, pero en ningún momento yo le he levantado la mano (…) Este señor se ha metido y me ha faltado el respeto”, manifestó para luego indicar que todos estaban pasados de copas al momento del incidente.