Tuvo sus retoques. Brenda Zambrano mantiene un romance con Gutty Carrera y hace unos días, la modelo, dio mucho que hablar tras hacer comentarios agresivos contra Melissa Loza, expareja del popular ‘Potro’.

La modelo mexicana se burló de la apariencia y edad de Loza a través de sus redes sociales. Lo hizo el día en que el modelo fue presentado como parte del programa ‘Esto Es Guerra 10 años’, y buscó humillar a la popular ‘Diosa’ por su aspecto físico.

Sin embargo, Zambrano ha intentado poner paños fríos y mientras participaba de un evento en la ciudad de México se animó a hablar de su propia apariencia. La modelo aseguró que ha tenido que recurrir a la ayuda de cirujanos para verse como está ahora.

“Yo (me hice) todo; o sea, yo estoy operada de pies a cabeza, no puedo ocultarlo. Si me he hecho mis retoquitos (…) me he hecho bastante”, contó.

Resaltó que se ha puesto implantes en los senos, pero por la incomodidad que le causaban optó por retirárselos. Además, dijo que todos sus arreglos la hicieron invertir gran cantidad de dinero pues habría gastado “más de 2 millones de pesos”, lo que equivale a 95 mil dólares.

“Me he hecho lipo tras lipo (…) Me fui hasta Colombia, más los gastos, el hospedaje, todo, es caro, sí he gastado mucho”, indicó para sorpresa de Gutty Carrera que se encontraba a su lado.

