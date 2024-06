La intérprete de ‘Rata de dos patas’, Paquita la del Barrio, opinó sobre la polémica relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. La artista siempre se ha mostrado en contra de las infidelidad y de los hombres que no muestran responsabilidad afectiva hacia las mujeres.

En conversación con la prensa mexicana, la cantante habló sobre el romance de los artistas mexicanos. Sin embargo, sorprendió al darle primero un consejo a Cazzu, expareja de Nodal.

“Mira, la vida es muy corta para estar sufriendo por amores que no valen la pena. Hay que saber cuándo dejar ir y cuándo luchar. Pero sobre todo, hay que tener dignidad y no permitir que nos pisoteen”(...) “Que se busque otro hombre, para qué batallamos”, expresó.

“Las mujeres merecemos respeto y amor sincero. Si no te lo dan, no tienes por qué quedarte. No somos menos por estar solas, somos más por saber lo que valemos”, agregó.

Para la joven artista también guardó una recomendación: “Ángela, eres una joven con un futuro brillante por delante. No dejes que nadie te haga sombra ni te detenga. Sigue tu camino con la frente en alto y el corazón firme. Y recuerda, el respeto se gana, no se mendiga”.

Paquita la del Barrio a Ángela Aguilar tras iniciar romance con Nodal

La cantante le pidió a las mujeres elegir bien a sus parejas: “Que se fijen bien con quien lo van a hacer. Eso sí se los voy a decir, es muy triste vivir con un hombre que esté casado. Yo pasé por ahí y fue la tristeza más grande de mi vida”.

NO ME CASES NI ME EMBARACES

La revista Quien publicó el martes una entrevista a Ángela Aguilar, donde la flamante novia de Nodal, pidió que no la casaran ni la embaracen, y que estaba viviendo su amor con tranquilidad. De esta forma, negó el supuesto matrimonio.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, añadió la joven quien canta desde que es muy pequeña.

El noviazgo entre Aguilar y Nodal sigue dando de qué hablar y parece que será así durante las próximas semanas.

