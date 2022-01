Paquita la del Barrio utilizó sus redes sociales para anunciar a sus miles de seguidores que debido a algunos problemas en su salud se vio obligada a cancelar su presentación en la Feria de Moroleón, ubicado en México.

Luego de difundir su comunicado de prensa, la reconocida cantante mexicana también compartió un video en donde la vemos recostada sobre una cama, mientras explica lo que le pasa.

Asimismo, se disculpó con sus fans por cancelar los eventos que se tenían previstos. “Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas. No puedo caminar bien”, explica al inicio del clip la intérprete de “Rata de dos patas”.

“Me da mucha tristeza no poder estar con ustedes, le pido mil disculpas. Mil disculpas a la empresa, a todo el público. Espero que quede bien para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias”, acotó.

Como era de esperarse, sus seguidores recurrieron a los comentarios para dejarle mensajes cariñosos a la artista, además desearon su pronta recuperación.

“Doña Paquita de corazón le deseo la mayor recuperación de todas”, “Se le nota que sí está muy mal, pobrecita”, “Usted es una mujer muy guerrera y fuerte, así que no duden que muy pronto estará mejor que nunca”, “Ver a Paquita en esa cama como si ya estuviera moribunda es muy difícil”, “Paquita es de mis gallos de oro en la música y de verdad lamento mucho que ande tan mal de salud”, son algunas reacciones de sus fans.

VIDEO RECOMENDADO

Bad Bunny se lleva 10 premios Billboard a la Música Latina

Bad Bunny dominó este jueves la gala de los premios Billboards a la Música Latina al alzarse con diez galardones en una ceremonia emotiva en la que se rindió homenaje a Juan Gabriel y Johnny Ventura y se reconocieron las carreras de Daddy Yankee, Paquita la del Barrio y Maná. (Fuente: EFE)