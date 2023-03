No se guardó nada. La aún esposa de Paolo Hurtado , Rosa Fuentes , utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el difícil momento que está viviendo luego de que el futbolista de Cienciano sea ‘ampayado’, por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, con la expolicía Jossmery Toledo en Cusco.

Rosa Fuentes confesó que el jueves 23 de marzo se enteró de que el padre de sus hijos venía preparando desde hace un tiempo una fiesta sorpresa para celebrar su aniversario y en la que renovarían sus votos matrimoniales.

“Desde hace algún tiempo, espero cada 23 de marzo con emoción, con recuerdos hermosos, con nostalgia... busco mi mejor foto y posteaba lo feliz y orgullosa que estaba por cumplir un aniversario más, mis amigos saben que un 7 de diciembre o un 23 de marzo son fechas muy especiales para nosotros, hoy me enteré de que PH (Paolo Hurtado) estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así y todo sería una gran sorpresa de amor para mí... Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, ¿verdad?”, resaltó en las primeras líneas.

La esposa del futbolista también se dirigió a sus hijos y les aseguró que podrán salir adelante porque está convencida que el tiempo ayudará a curar las heridas.

“A mis hijos decirles que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que se pueden formar castillos sin rey y aún sí todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra LEALTAD. A mi Rosa interior decirle que el amor que le tengo no se volverá a quebrar, que hay que reparar el alma y sostener cada pedazo que queda de mí para mí... que TODO PASA. A mí familia y amigos decirles que jamás me había sentido tan querida... gracias porque sé que no estaremos solos”, puntualizó.

¿QUÉ DIJO JOSSMERY TOLEDO TRAS AMPAY?

La expolicía no dudó en salir al frente y mandar un contundente mensaje a sus seguidores. “Cuando alguien mienta para hacerte quedar mal, deja que siga hablando y no le reproches nada”.

“El tiempo se va a encargar de poner todo en su lugar y de sacar a la luz la verdad”, es la frase que compartió la también abogada.

Esta es la primera aparición de Toledo tras ser captada en Cusco con el jugador de Cienciano. La noche de este martes 21 de marzo, la expolicía fue abordada por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’; sin embargo, Jossmery prefirió mantenerse callada y no dar declaraciones sobre su amorío con el exseleccionado nacional.

