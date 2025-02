¡Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se casan!

Ana Paula Consorte reveló que Paolo Guerrero le ha pedido matrimonio. La noticia sorprendió a todos.

El padre de sus dos últimos hijos (Paolo Andre y José Paolo) la sorprendió con un anillo de bodas, y la brasileña no puede estar más feliz.

Durante su presentación el 14 de febrero en el programa ‘Mande quién mande’, Consorte contó en exclusiva cómo Paolo decidió pedirle matrimonio de una forma que la tomó por sorpresa, ya que el lugar elegido fue el estacionamiento de un centro comercial.

"Te cuento que Paolo me pidió en el estacionamiento de shopping. Paolo Guerrero ya me lo pidió, en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos haciendo compras, yo estaba con mis hijos. Yo le dije ‘pero arrodíllate’, él se arrodilló y me pidió la mano”, aseguro la exbailarina, quien reconoció que aceptó aunque esperaba un gesto más romántico del delantero peruano.

”Yo le dije ‘ay, aquí no se puede’ y me dijo ‘no sé, ya te lo pedí’. (...) Le dije que sí, pero yo quería una sorpresa más bonita”, comentó entre risas.

La fecha de la boda no fue revelada por Ana Paula.

