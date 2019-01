Kristel Sakay bailó con Paolo Guerrero y le contó que estaba "soltero"

¿Ocultó su relación o efectivamente anda 'suelto en plaza'? Paolo Guerrero ha sido relacionado con la modelo Kristel Sakay en los últimos días por unas imágenes que se filtraron en donde se los ve bailando. Luego del 'ampay', la modelo se pronunció al respecto y contó cómo se comportó el futbolista con ella.

En una entrevista para el diario Trome, Sakay reveló detalles de su breve encuentro con Guerrero en la pista de baile.

"Somos amigos hace tiempo y nos llevamos super bien. Sí, ese día de la fiesta bailamos, pero nada más, no hay nada de malo. Por eso me dijeron 'de la A hasta la Z' en las redes... pero no hubo ningún clic, como dicen", narró la joven.



También se animó a dar detalles de los dotes del capitán de la selección peruana para bailar. "Paolo baila muy bien. Tiene un estilo peculiar y se divierte. Nos hemos cruzado varias veces con grupos de amigos, no tengo ningún problema de salir en mancha", dijo Sakay.



Pero la revelación que ha llamado la atención fue sobre su vida amorosa. Paolo Guerrero no ha quitado de sus redes sociales las fotos junto a Thaísa Leal, con quien mantiene una relación -o eso parecía.

"Me dijo que está soltero desde hace un tiempo, es una persona muy linda", señaló Kristel.