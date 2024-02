Cuentas claras, relaciones largas. Julio ‘El Coyote’ Rivera por fin explicó el verdadero motivo por el que Paolo Guerrero usó la camioneta que figura a nombre Sheyla Rojas para llegar al aeropuerto rumbo a Trujillo .

El hermano del ‘Depredador’ aseguró que la camioneta que utilizó para trasladar a Guerrero no es de la popular ‘Shey Shey’, sino un malentendido. “Esa camioneta es de mi contadora, la que ve lo de mi escuela, es de la señorita Vanessa Venero”, dijo para ‘América Hoy’.

“La señora Sheyla le ha vendido a Vanessa Venero, quien que es mi contadora”, recalcó el exfutbolista.

Como se recuerda, la exchica reality contó que cuando terminó su relación con Pedro Moral este aún le debía dinero. “La única solución que vimos en ese momento para ambos fue fraccionarlo, que me lo pague con los puntos de la camioneta y así hemos quedado”, dijo en el programa ‘En boca de todos’.

Por otro lado, ‘El Coyote’ explicó que Venero aún no agiliza los documentos necesarios para poner la camioneta a su nombre. “Si no que ella no ha tenido tiempo y el contacto para pasarlo a su nombre”, mencionó.

Finalmente, indicó que el día que Paolo tenía que viajar a Trujillo, Venero lo había ido a ver. “Ella estaba en la casa ese día porque hemos estado viendo las cuentas y me hizo el servicio de prestarme el carro porque había mucha gente y pueda movilizarme al aeropuerto con Paolo”, mencionó.





