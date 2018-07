¡En la dulce espera! La conocida bloguer de modas Talía Echecopar anunció que se convertirá en madre y celebró esta nueva etapa en su existencia.

"Fueron unos cuantos meses de aguantarme compartir lo mejor que me pasó en la vida: Formar una familia, sentirme lista y segura para ello, y abrir esta nueva parte de mi vida con ustedes. Una historia de amor que recién comienza", precisó Echecochar en su cuenta de Facebook oficial.

La influencer reveló que ya tiene seis meses de gestión, y que se animó a revelar su estado porque "andaba esperando que me crezca la pancita y así darles la sorpresa. Y recién con 6 meses apareció".

Agregó que vive una etapa en donde "se me rebalsa el amor" y que "me veo y no lo creo" como parte de su mensaje que acompaña la fotografía donde luce su embarazo.

El padre del hijo de la bloguer se llama Bryan, a quien conoció en 2015. Incluso confesó que su amor se dio "a primera vista".

"Exactamente un año después, él fue quien se me acercó en un concierto, esos que hasta ahora tanto nos gustan. Cuatro meses juntos, luego un año 'teóricamente' separados por la distancia y por 'querer ser amigos', y, ahora, nos vamos por los dos años juntos otra vez. ¡Sí que fue una decisión bien pensada! Y es que creo que cuando un amor es para ti, es inevitable, te da una tranquilidad en el fondo" , indicó en un pasado post en Instagram.

Años atrás, Talía Echecopar tuvo un mediático idilio con el futbolista Paolo Guerrero.