Cansada de los cuestionamientos de Magaly Medina, Ana Paula Consorte rompió su silencio para pronunciarse sobre los recientes rumores acerca de una supuesta ruptura amorosa con Paolo Guerrero.

La exbailarina brasilera realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram mientras veía el programa de la ‘Urraca’. Su finalidad era responder cada uno de sus comentarios entre ellos el por qué había borrado sus fotos junto al ‘Depredador’.

“Ahora que me quedo en Perú me gustan los chismes, tengo que mirar para saber qué está pasando, porque están pasando muchas cosas que no es. Ay que chismosos, si llegan a los 10 mil, cuento la verdad jajaja”, dijo entre risas al inicio.

A la modelo no le cayó nada bien que la conductora de ATV especulara con los motivos de su radical decisión de desaparecer todo rastro de Paolo Guerrero en su Instagram, e intentó minimizar la situación.

“Saco las fotos porque quiero, es mi Instagram, ¿Por qué tóxica? ¿no puedo sacar lo que quiero de mi Instagram?”, dijo de manera contundente Ana Paula Consorte.





Paolo Guerrero se habría molestado con Ana Paula

La presunta pelea entre Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte sigue dando de qué hablar. Esta vez, según personas cercanas a la pareja, al jugador no le habría gustado que la modelo brasileña asista a la fiesta de Doña Peta.

Así lo dejó entrever la conductora Magaly Medina durante la última edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’. Según la presentadora: “A ella (Ana Paula) no la habrían invitado al cumpleaños de su suegra, entonces se tomó un avión y se vino con los niños”.

Al parecer, Consorte no le comentó al padre de sus hijos que asistiría a la ceremonia realizada para celebrar a la madre del futbolista: “A Paolo no le habría hecho nada de gracia que se aparezca sin que él sepa” (...) “¿Qué haces acá?” es probablemente el reclamo que le hizo el jugador de fútbol, según Medina.

“Ella tenía pensando quedarse más días, tenía separada la habitación el fin de semana, pero después de salir de ahí... ella se ha arrebatado, se ha regresado a Trujillo y sacó las fotos de Paolo y se dejaron de seguir”, añadió.





