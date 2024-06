Ana Paula Consorte no estaría nada contenta con las constantes críticas que hacen en su contra en ‘América Hoy’ y decidió escribirle a Janet Barboza a través de Instagram para arremeter en su contra.

La ‘Rulitos’ se encargó de hacer esta revelación en el magazine matutino y contó que el mensaje que le envió la novia de Paolo Guerrero era tan ofensivo que no podía mostrarlo en televisión.

“Ana Paula me ha dedicado por mensaje unas palabras, pero irrepetibles. Es que ella es desaforada, ella no se controla. Ana Paula expresa lo que piensa, lo que siente en ese momento y simplemente lo lanza, entonces, me ha dedicado palabras poco bonitas, poco halagadoras”, reveló la conductora dejando en shock a sus compañeros.

Janet Barboza también dijo que se mostró sorprendida por la perfecta escritura en español y puso en tela de juicio si Ana Paula era la autora del mensaje.

“Lo que me llamó la atención es que esas palabras estaban muy bien escritas en español, quizá tiene un asistente. La escritura perfecta. (…) Eso no va hacer que yo deje de decir lo que pienso, para mí, la culpable de que Paolo no haya tenido un buen desenvolvimiento en la Copa América es Ana Paula”, cuestionó la presentadora de América Televisión.

Tras ello, Janet Barboza dijo que en un primer momento se mostró incrédula al ver el fuerte mensaje, pero grande fue sorpresa cuando verificó que era la cuenta oficial de Ana Paula Consorte. Finalmente, aclaró que este hecho sucedió en el 2022, cuando la garota y el ‘Depredador’ recién empezaban su relación.

“Es más, yo me voy a verificar y veo que tiene el check azul y era la cuenta de ella porque ustedes saben que hay tantas cuentas fake que escriben. El mensaje es del año 2022 de septiembre del año 2022. Ellos (Paolo Guerrero y Ana Paula) recién habían empezado”, manifestó la conductora de ‘América Hoy’.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: