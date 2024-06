Ana Paula Consorte volvió a recurrir a sus redes sociales para expresar su molestia ante la falta del servicio de agua en la lujosa casa que comparte con Paolo Guerrero y sus hijos en la ciudad de Trujillo.

Pocos días después de hacer públicas sus quejas por el corte de Internet en su domicilio, la modelo brasileña volvió a exponer su fastidio por la falta del recurso hídrico, lo que impide que realice sus actividades como de costumbre.

“¿Buen día? Sorpresa del día, no cae ni una gota de agua”, escribió la garota en el video donde enfoca su ducha.

Como se sabe, Ana Paula Consorte se encuentra en Trujillo, mientras Paolo Guerrero estaría en Lima como parte de la concentración para los próximos partidos amistosos de la selección peruana.









Ana Paula Consorte no sabía del fiestón de Doña Peta

Ana Paula Consorte sigue dando de qué hablar en nuestro país y es que, en medio de los rumores de una crisis en su relación con Paolo Guerrero, la modelo realizó una transmisión en vivo para pronunciarse sobre la fiesta de cumpleaños de Doña Peta.

Durante el live desde su perfil de Instagram, la brasileña reconoció que su presencia en el cumpleaños de su suegra fue una sorpresa, y dejó entrever que ella no tenía conocimiento de la magnitud del evento.

“No me hablaron que era una fiesta, ¿qué pasó? Que para mí era solamente un almuerzo, solo eso, un almuerzo. Me fui a hacer una sorpresa, fui mala, muy mala”, sostuvo la modelo.





