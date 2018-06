Koky Bonilla , líder de la banda ' Afrodisíaco, Koky Bonilla' , lanzó el tema 'Vamos, Perú', un homenaje a la bicolor que mañana se enfrenta a Francia por el Mundial Rusia 2018 .

El cantautor grabó y produjo la canción que lleva el sentimiento de los hinchas. Es más, fue el mismo Paolo Guerrero quien lo felicitó por mencionarlo en la emotiva canción que fusiona el ska, reggae y festejo.

" Doña Peta me agradeció porque en la letra menciono a Paolo, días después el mismo Guerrero me llamó y felicitó por nombrarlo en el tema, me dijo gracias por nombrarme. Fue una grata sorpresa", manifestó Bonilla.