David ‘La Pantera’ Zegarra está alejado momentáneamente de las pantallas y por la suspensión del boxeo en el país inició un nuevo emprendimiento para obtener recursos económicos, como lo han hecho miles de peruanos, que tienen que llevar el pan a su casa, en medio de esta crisis económica ocasionada por el coronavirus.

En un reportaje de En Boca de Todos, ‘La Pantera’ Zegarra manifestó que esta situación es difícil para todos, pero lo más bonito es que continúa para adelante con este emprendimiento, con el fin de tratar de ver por su familia.

Precisamente ‘La Pantera’ Zegarra mostró unos polerones ideales para protegerse del intenso frío, que pueden conseguirse a través del Facebook Dayo Shop, además, el púgil ha creado su propia marca de implementos deportivos ‘Pantera Fitt', que también están disponibles por las redes sociales.

El pugilista contó que ahora que está alejado de las pantallas ha tenido que reinventarse, pero esto no lo amilana ni mucho menos. “A mi no me da miedo empezar de nuevo y ese debería ser el lema de cualquier persona”, manifestó.

El mayor de los hermanos Zegarra recordó que fue panadero, ayudante de carpintería y cocinero, antes de ingresar a la selección peruana de boxeo y llegar al recordado programa Combate.

“Todo los gimnasios están cerrados y una de las formas que pensé es que vaya el material deportiva a la casa de los clientes”, manifestó al mostrar orgulloso sus sacos y guantes de boxeo.

'La Pantera' Zegarra inició un nuevo emprendimiento. (En boca de todos/ América)