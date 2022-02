El exchico reality Pancho Rodríguez aseguró que ya no mantiene una relación amical con la cantante de salsa, Yahaira Plasencia con quien se le involucró hasta antes de que Migraciones no le permitiera regresar al Perú por infringir las medidas establecidas para evitar contagios por Covid-19.

Estas declaraciones las dio al programa ‘Amor y fuego’ donde junto a su abogado hablaron de su situación migratoria y de lo mucho que él ama al Perú por lo que aún tiene esperanzas de volver.

Rodrigo González y Gigi Mitre aprovecharon la conexión con el exguerrero para preguntarle sobre cómo iba su relación con Yahaira Plasencia, a lo que él respondió.

“Nosotros fuimos amigos, fuimos bien amigos y de repente los caminos de los amigos se dividen... Tomamos caminos distintos”, reveló Pancho Rodríguez y agregó: “No nos peleamos, simplemente dejamos de hablar. Yo estoy en mis cosas y ella está metida en sus cosas”.

Sin embargo, lo que más le causó sorpresa a Rodrigo fue que ni siquiera se sigan en Instagram. “Podrías haber silenciado su historia y no tienes que hacer sentir mal a la otra persona... Dejar de seguir a alguien es decirle ‘fuera de mi vida, fuera de mi lista de amigos, fueras de mis afectos y de mi entorno’, ¿por qué dejaste de seguir a Yaha?”.

De inmediato, Pancho Rodríguez respondió: “Para cerrar el tema de Yahaira, ella tiene una familia hermosa, me siento agradecido que la familia estuvo muy preocupada cuando me pasó esto, igual Yahaira estuvo muy pendiente, pero los caminos se separaron, no sé en qué estará ahora, y yo estoy enfocado en esto”.

“Hay cosas que son lo que tienen que ser, pero creo que llega a un punto que uno no debe cuestionarse las cosas y simplemente fluir... Es natural que los caminos se separen, nuestros caminos se separaron y ahora estoy con otras prioridades en mi vida”, agregó.

Pancho Rodríguez se pronuncia por su situación migratoria

