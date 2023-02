Enamorado hasta los huesos. Así se mostró el popular integrante de ‘Esto es Guerra’, Pancho Rodríguez, al hablar de su pareja, Nathaly Terrones. Además, contó cómo es su relación con Yahaira Plasencia y qué tal le va desde que regresó al Perú.

¿Cómo surgió el amor entre Pancho Rodríguez y Nathaly Terrones?

El modelo contó todos los detalles de cómo conoció a su actual pareja y su persistencia para despertar su interés.

“Me apareció en Instagram, la vi y la encontré guapa. Al día siguiente me aparece de nuevo y me doy el tiempo de ver sus fotos. Vi que era bombero, que tocaba saxofón, y dije ‘wow, ¿quién es esta chica?’”, remarcó.

Agregó que ambos tenían un amigo en común y ese fue el nexo que hizo posible su amor: “De casualidad, dos días después me veo con ese amigo en común y le digo: ‘tú conoces a alguien preséntamela, por favor, necesito conocerla’. Le escribió delante de mí, pasaron tres semanas, pero nunca se dio para juntarnos”.

“Dije: ‘no puedo depender de esa persona para juntarnos, así que le escribí por Instagram a ella, le mandé un mensaje muy energético. Nos pusimos a conversar, pasaron un par de días, nos juntamos y nos conocimos. Yo siento que conectamos la primera vez que nos vimos, nos reímos mucho”, contó.

“Yo estaba nervioso porque hace tiempo que no tenía una cita con alguien que no conocía. Fue súper lindo, natural, fue fluyendo”, agregó.

Pancho Rodríguez habló sobre Yahaira. (Foto: Instagram Pancho Rodríguez)

¿Cómo ve a Nathaly en su postulación al Miss Perú?

Nathaly Terrones está participando en el certamen del Miss Perú 2023. De ganar la corona, sería candidata al Miss Universo, como Alessia Rovegno. De ser el caso, ¿Pancho Rodríguez se convertiría en el nuevo Hugo García?

“La verdad es que ella sabe que yo la apoyo en todo. Yo, por lo general, no suelo mostrar lo que hago, yo ayudo detrás de cámaras. Ella cuenta cuenta con mi apoyo siempre, no solo en Miss Perú, también tiene otros proyectos personales”, sostuvo.

Al preguntarle sobre si viajaría con ella para apoyarla en certámenes, contestó que lo hará si se da la oportunidad.

Le tiene fe a Nathaly

Le preguntamos al chico reality si considera que su novia ganará el concurso y cuáles son sus cualidades para que esto ocurra.

“Mientras ella se sienta feliz con lo que haga ya es una ganadora. Uno no necesita ganar un título para sentirse ganador. Con respecto al Miss Perú, se esfuerza mucho y está muy dedicada a sus clases. Cuando le metes dedicación a algo, tienes que sentirte ganador”, destacó.

“La corona vendrá por muchos otros factores. Sin embargo, creo que el Perú necesito algo más que belleza para ser representado y, en ese sentido, Nathaly es espectacular. Es bombero, músico, doctora. Con todo ello podría dejar muy bien parado al Perú afuera sin contar la belleza física que tiene”, dijo orgulloso.

Nathaly Terrones estudió medicina y es cirujana.

¿Cuál es la situación migratoria de Pancho Rodríguez?

Pancho Rodríguez fue deportado a su país, Chile, por incumplir las normas de conducta al participar en la fiesta clandestina que realizó Yahaira Plasencia en abril de 2021 para celebrar su cumpleaños en medio de las restricciones por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el modelo logró revertir este castigo y retornó al Perú a fines del año pasado.

“Migraciones reconoció su error y mi situación actual es como si no hubiese pasado nada. No hay un antecedente porque lo que hicieron no era proporcional. He salido del país y he regresado como tres veces. No he tenido ningún problema”, sostuvo.

Pancho Rodríguez contó cómo es la relación sus hijas. (Foto: Instagram Pancho Rodríguez)

¿Le guarda rencor a Yahaira Plasencia?

El modelo habló sobre su examiga y señaló que no sabe nada de ella. Sin embargo, aclara que no tiene resentimiento por lo sucedido.

“No tengo idea de qué será de la vida de ella, pero siempre le deseo lo mejor. Hace años que no sé de ella, pero le deseo lo mejor. ¿Si le guardo rencor? No, cero rencor, no somos amigos, no tenemos nada en común hoy en día, pero también le deseo lo mejor, que le vaya bien a su música y sus cosas”, expresó.

Además, se refirió al último desaire que le hizo la cantante cuando visitó hace unos días el set de ‘EEG’. La artista dijo que no haría un reto de actuación que involucraba a su examigo Pancho Rodríguez, pese al pedido de todos en el estudio.

Ante esto, Pancho lanzó un rotundo: “Ni me di cuenta”.

Por último, el mediático chico reality indicó que le gusta mucho haber retornado al programa de competencias y adelantó que está trabajando en un proyecto nuevo con su pareja.





