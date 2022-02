Maricarmen Alva, presidenta del Congreso, se convirtió en la protagonista de un audio difundido por el semanario “Hildebrandt en sus trece”, donde se le oye quejarse por la difusión de un informe sobre ella en el dominical “Día D”, dominical conducido por Pamela Vértiz.

En la grabación, difundida en redes sociales por el autor de la nota, se escucha a la titular del Parlamento hablar con un interlocutor desconocido diciendo que si la atacan a ella, perjudican al Congreso.

“Osea, se van a quedar sin medio de comunicación porque he hablado con expertos y no hay duda que el plan Cerrón ya está y (Pamela) Vértiz, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz antes que a Cuarto Poder. Me he pelado incluso porque me he ido a canal 9″, decía Maricarmen Alva.

Según el semanario, la presidenta del Congreso estaba reclamando por la difusión de un informe sobre los reclamos que hizo la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzalez, por la agresión verbal que sufrió por parte de María del Carmen Alva en el Congreso.

Hay audios de la reunión en el hotel Casa Andina de los congresistas vacadores, que son dirigidos por María del Carmen Alva.

Pamela Vértiz respondió a polémico audio de Maricarmen Alva

Tras la difusión del audio, la conductora de “Día D” recurrió a su cuenta de Twitter para responder que “nada apagará su voz”.

“Un político que se precie de democrático jamás reclamaría un periodismo sin voz crítica, condescendiente. Un periodista serio jamás abdicaría de esa misión. Mi voz siempre firme y fuerte”, escribió.

