Pamela López rompe su silencio tras altercado con madre de Cueva: "Llegó la hora de defenderme"

Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, decidió pronunciarse luego del tenso incidente que protagonizó con la madre del futbolista en un aeropuerto.

“La señora no se pasó de una manera incorrecta… Ya no me voy a quedar callada, llegó la hora de defenderme. Me siento más fuerte, más empoderada. A pesar de que he tenido tantos dolores, sigo de pie”, señaló en el programa ‘Noches de Fantasía’ de Radio Panamericana.

Respecto a las acusaciones sobre no permitir que sus hijos vean a sus abuelos paternos, López negó rotundamente esta situación. Además, recordó un episodio en el que Christian Cueva llevó a los pequeños y, posteriormente, los dejó al cuidado de sus abuelos.

Por último, Pamela también abordó el tema de su vida sentimental, dejando claro que, tras su relación con el futbolista, no cree en los hombres.

Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, y Maqui Bravo, madre del jugador, protagonizaron un tenso altercado en el aeropuerto Jorge Chávez.

El conflicto, que habría iniciado tras coincidir en un vuelo procedente de Trujillo, fue captado en video y difundido en redes sociales.

Según las imágenes, Maqui Bravo reclamó a Pamela López por impedirle ver a sus nietos, calificándola de “mala” y acusándola de embriagarse con personas “de dudosa procedencia”.

Por su parte, Pamela López no se quedó callada. “Las personas de dudosa procedencia son las personas con las que su hijo anda... tengo pruebas”, afirmó.

