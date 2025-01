Pamela López desliza la posibilidad de que Christian Cueva tenga un hijo fuera del matrimonio

Pese a la advertencia legal que recibió del abogado de Christian Cueva, Pamela López no se contuvo y reveló detalles íntimos de su relación con el futbolista.

La aún esposa de ‘Aladino’ habló con Rodrigo González y Gigi Mitre para revelar secretos que mantenía sobre su matrimonio.

Un tema sensible que abordó Gigi Mitre fue la posibilidad de que Cueva haya tenido un hijo fuera del matrimonio, fruto de relaciones extramatrimoniales aún no reveladas.

“¿Qué él haya tenido otro hijo fuera del matrimonio? Sí, sí. Se lo pregunté muchas veces. Siempre le decía, ‘por favor, no vayan a haber sorpresas’”, contó Pamela López.

López también compartió la reacción de Cueva ante sus cuestionamientos: “Se reía y me decía ‘estás loca, estás mal’. No, eso no es verdad, no es posible’”.

La trujillana enfatizó que las supuestas infidelidades han sido una constante en su matrimonio, calificando a Cueva como un “mitómano”.

A pesar de las negaciones del futbolista, López admitió que no le sorprendería descubrir otras “sorpresas” en el futuro, dejando entrever que la posibilidad de un hijo fuera del matrimonio es una de ellas.

Christian Cueva le juró por sus hijos que no conocía a Pamela Franco

Según relató López, cuando confrontaba a Cueva sobre su posible relación con Franco, el mediocampista negaba rotundamente cualquier vínculo entre ellos. De manera enfática, Cueva llegó a jurarle por la vida de sus hijos que no conocía a la cumbiambera, con quien actualmente mantiene una relación pública.

"A mí toda la vida me negó que la conocía. Juraba por la vida de mis hijos que no la conocía, que no había forma que pudiera tener algo con ella", confesó Pamela-

