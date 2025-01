Pamela López aparece en videoclip y le manda indirecta a Cueva: "Esa rata a nadie le importa"

La tan esperada colaboración entre Marisol y Leslie Shaw finalmente salió a la luz, confirmando los rumores que circulaban en las últimas semanas. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la participación especial de Pamela López, quien, con su interpretación, se robó el protagonismo en varias escenas del video musical.

Desde los primeros segundos del video, Pamela López, conocida por ser la aún esposa del futbolista Christian Cueva, marca el tono de la canción con una frase que no solo inicia la narrativa del tema, sino que también conecta emocionalmente con la audiencia.

Frente a una piscina, López lanza una línea que rápidamente se integra en el coro: "Amigas, ¿no saben quién vino ayer? (...) Ya tú sabes, ¡y dice que quiere volver!".

Sin embargo, no fue su única aparición dado que junto a Marisol y Shaw, López se unió al estribillo cantando con emoción "¡Dile que no! ¡Fuera de aquí! ¡Dile que no, que no! (...) A la calle, por tramposo, no le creas por mentiroso. ¡Que se vaya con la otra, esa rata a nadie le importa!".

Además, su participación culmina en una escena final simbólica: aparece con una bolsa de basura en la que guarda camisetas y una pelota de fútbol, dejando entrever un cierre definitivo a una etapa pasada.

