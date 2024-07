Pamela Franco continúa en el ojo de la tormenta tras conocerse su supuesto acercamiento con Christian Cueva, pese a que el futbolista continúa casado con Pamela López. Aunque la cantante continúa negándolo todo, en los últimos días demostró que estaría nuevamente enamorada.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ expuso a la cantante de cumbia y difundió las señales de amor que la artista dio en los últimos días a través de videos publicados en su cuenta de TikTok.

“Yo también te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos, yo también te pienso cada vez un poco más”, se le oye cantar en uno de los videos, dejando entrever así que le ha abierto nuevamente las puertas al amor.









En otro de los videos canta a viva voz temas que narran sobre los romances clandestinos, por los que muchos creen que estos mensajes habrían estado dirigidos a ‘Aladino’.

“Tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo, perpetuar debieras ver, para mis problemas que no quiero resolverlo, tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí”, se le oye cantando a la ex de Christian Domínguez.

“Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control”, canta en otro de los videos.









