Durante su comunicado de separación de Christian Domínguez, Pamela Franco aseguro que se mantendrá fuerte tras la revelación de la infidelidad del cantante, cumpliendo así la promesa que le hizo a su madre fallecida.

La cantante, quien hace un año participó en el podcast ‘Todos sanamos’ de la psicologa Lizbeth Cueva, compartió detalles sobre las complicaciones que ha enfrentado desde joven. Durante la entrevista, Pamela hizo hincapié en las heridas emocionales causadas por la infidelidad y recordó la promesa que le hizo a su madre en ese contexto.

“Siento que hay otras agresiones que duelen más, que marcan más porque, cuando te es infiel alguien, la vida y Dios te están demostrando que esa persona no te quiere y simplemente dices: ‘oye, chau’. Entonces, yo desde ahí le hice una promesa a mi mamá, que se vaya tranquila, que yo voy a ser fuerte, que ya no voy a ser igual. No me van a lastimar como me han lastimado”, sentenció la artista.

La revelación de esta promesa ha generado interés y reflexión entre los seguidores de Pamela Franco, quienes han expresado su apoyo y admiración por su honestidad y fortaleza ante situaciones desafiantes en el ámbito emocional.









