Continúan saliendo a la luz presuntas pruebas que confirmarían que entre Pamela Franco y Christian Cueva existió algo más que una amistad, y es que además de las fuertes acusaciones de Pamela López, ahora se suma las revelaciones de Estrella Bereche, exintegrante de ‘Alma Bella’.

En conversación con Magaly Medina, la artista dijo que la ex de Christian Domínguez le confirmó hace varios años que sí tenía un romance con el ‘Aladino’ e incluso le enseñó un video donde ambos demostraban tener mucha confianza.

“No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo, quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa” reveló.

Cabe señalar que Estrella Bereche llegó a la oficina de Magaly Medina para tener una conversación sobre este nuevo escándalo de infidelidad, pero no imaginó que la estaban grabando. Hasta el momento, Pamela Franco y Christian Cueva han preferido guardar silencio sobre este tema.









