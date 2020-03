La cantante Pamela Franco aseguró que su pareja, Christian Domínguez, es una gran soporte para poder afrontar la reciente muerte de su madre.

“La verdad que hace poquito que he perdido a mi mamá, me he bloqueado con ese tema, pero le agradezco a Christian todo lo que ha hecho por mí”, manifestó Pamela en ‘América Hoy’.

Con la voz entrecortada, la integrante de Agua bella contó cómo fue la relación entre su mamá y el cumbiambero.

“Mi mamá cuando lo conoció a Christian ya estaba malita, pero nunca le calló mal porque ella era de esas personas que siempre tomaba mucho su distancia y Christian es querendón, la agarraba, la besaba y yo me moría de la vergüenza. Mi mamá se fue dándose cuenta que yo estaba feliz”, dijo la cantante.

Pamela Franco llora cuando es consultada sobre el fallecimiento de su mamita

Por su parte, Domínguez se refirió a las promesas que le hizo a la madre de su pareja.

“Cuando todavía podía comunicarse bien, me pidió que cuide a su hija porque es su bebé. Ella ha sido confiada, fácil de engañar, entonces siempre la ha querido cuidar, y yo le dije que si la iba a cuidar con todo lo que esté en mis manos”, expresó.

Pamela Franco habla de su madre

