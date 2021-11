Pamela Franco se sinceró y admitió estar contenta con la eliminación de Christian Domínguez del programa sabatino “El Artista del Año”. En un adelanto del programa “Amor y Fuego”, la cantante de ‘Puro Sentimiento’ explica por qué se siente tranquila con la salida de Domínguez del programa sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

“No estoy contenta porque me vaya a adornar, no, no, son por otras cosas”, señaló la cantante. En otro momento, Pamela Franco reconoció que ella no quería que el padre de su hija participara en el programa sabatino.

“Yo no quería que él esté ahí porque no creo que se tenga que exponer de esa manera”, arremetió Franco. Sus declaraciones completas serán emitidas este jueves en el programa que se emite por Willax TV.

Pamela Franco acompañó a su pareja en la emisión de la segunda gala de “El artista del años”, y ante la prensa explicó que su presencia era para apoyar a Domínguez más no para “marcar territorio”.

“No lo acompañé para ‘marcar territorio’, no sirvo para eso, ya he dicho que soy su pareja, pero menos su niñera. Sentía que tenía que estar al lado de Christian (porque estaba sentenciado), voy a estar en los momentos buenos y también en otros”, sostuvo Franco.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez, Pamela Franco y Karla Tarazona, juntos

Christian Domínguez, Pamela Franco y Karla Tarazona, juntos null