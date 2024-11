Pamela Franco sobre posible regreso de Karla Tarazona y Christian Domínguez: "Es el amor de su vida"

La expareja de Christian Domínguez, Pamela Franco, habló sobre el presunto regreso sentimental de Karla Tarazona y el cantante de cumbia. La artista celebró su separación con el padre de su hija y le deseó todo lo mejor a su exconviviente.

Durante la entrevista con Carloncho, comentó que su ruptura con el exconductor de 'América Hoy' fue lo mejor que le pudo haber pasado porque a raíz de ello pudo crecer profesional y personalmente.

“Yo siento que fue lo mejor, uno no puede estar con una persona que no te quiere. Tampoco se lo reprocho. Las cosas han cambiado, la verdad que me va mucho mejor, y hasta con mi hija, como madre”, dijo Franco.

Aseguró que si bien su vida mejoró, en su momento sí sufrió mucho tras descubrir las infidelidad de Domínguez con múltiples mujeres.

“Yo más allá de hablar de amor como pareja, yo amaba mucho mi tema familiar. El poco tiempo era para pasarlo en familia, para que mi hija esté con sus hermanos, abuelos, luchaba por eso. Yo sentía que íbamos bien pero ya con lo que salió me di cuenta que no”, señaló la cantante.

Sobre su supuesto regreso con Karla Tarazona, dijo que les desea lo mejor: “De repente es el amor de su vida y eso hay que respetarlo, no se lo reprocho”(...) “Parece que fuera el amor de su vida, que les vaya bien, se lo he dicho a él, le deseo lo mejor porque si él está bien, está bien mi hija. Uno tiene que buscar su felicidad y si su felicidad de él es ella y la felicidad de ella es él, que sean felices”, concluyó.

Destacó que su relación como padres ahora es mejor por el bien de la pequeña bebé que comparten.

