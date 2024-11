Pamela Franco sobre el reclamo del autor de ‘El cervecero’: "Está en conversaciones"

Pamela Franco se pronunció sobre la polémica en torno al uso de la canción 'El cervecero', cuyo compositor, José María Yzazaga, acusa a ella y a Christian Cueva de no haber gestionado los permisos correspondientes para publicar su versión del tema.

Izazaga, quien reveló que la agrupación Armonía 10 pagó 100 mil soles por los derechos de la canción, ahora exige una compensación de 200 mil soles, asegurando que Pamela Franco y Christian Cueva vulneró sus derechos de autor.

En su respuesta, Pamela Franco aseguró que su equipo está manejando el tema y expresó confianza en que se alcanzará un acuerdo sin necesidad de acciones legales.

“Es un tema que lo ve mi mánager, la parte administrativa de mi empresa. Tengo entendido que ya se han reunido, que hubo una llamada telefónica. Está en conversaciones. Tengo fe que todo va a llegar a un buen puerto”, indicó Franco.

Sin embargo, Yzazaga manifestó su descontento con las gestiones realizadas hasta el momento, señalando que solo ha mantenido contacto con Martín Pinto, representante de Pamela Franco.

“La única persona que se ha comunicado conmigo es su mánager. Me pidió encontrarnos y conversar, pero yo me pregunto: ¿qué voy a hablar con él? Los intérpretes de la canción son Pamela Franco y Christian Cueva, no el mánager”, afirmó.

Por su parte, Pamela Franco dijo que espera que todo se resuelva pronto. “No hay necesidad de llevar esto por un lado negativo”, aseguró.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: